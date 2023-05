Elettricità a basso costo L’idea di Ecofor Service "Aiuti alle parrocchie e agli impianti sportivi"

Energia elettrica proveniente dai rifiuti a basso costo per stadio, piscina comunale e altri impianti sportivi e per le parrocchie di Pontedera. Lo hanno annunciato ieri pomeriggio il sindaco Matteo Franconi e l’ad di Ecofor Service, Rossano Signorini, durante il workshop sull’energia sostenibile e l’efficienza energetica, in occasione degli EcoDays. "Distribuiremo l’energia che produciamo dal trattamento dei rifiuti speciali ad una tariffa inferiore del 20%-30% rispetto al prezzo di mercato e vogliamo che in primo luogo ne tragga vantaggio la comunità e il territorio che ospita i nostri impianti – hanno detto –. Beneficeranno infatti di questo risparmio le associazioni no-profit di Pontedera che gestiscono gli impianti sportivi e le parrocchie del territorio per illuminare e riscaldare le chiese". Ecofor Service diventa così titolare di energia di produzione elettrica e dal 1 gennaio 2024 si auspica che potrebbe già iniziare a vendere energia che già si sta utilizzando all’interno dell’impianto stesso. Con questo incontro alla quale hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ed il professore universitario Michelangiolo Raccio, si è chiuso il secondo giorno di EcoDays. La giornata si era aperta con la visita alla discarica ed al depuratore degli studnti delle classi 2F e 2E, della scuola Cardelli di Casciana Terme, 1D, 2D e 1A della scuola Duca d’Aosta di San Frediano a Settimo, e della 2B della scuola Gandhi di Pontedera. Stamani proseguiranno le visite delle scuole e nel pomeriggio, dalle 15-17.30 porte aperte ai cittadini con ingresso gratuito. Alle 18 l’Eco party con dj set, aperitivo e l’eco-influencer Alan Cappelli Goetz, in collaborazione con l’Istituto Modartech. Domattina ultimo appuntamento con le porte aperte e le visite guidate agli impianti dalle 9 alle 13.