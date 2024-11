Effetto Natale sul colle. Da venerdì sarà festa

VOLTERRA

La magia del Natale, con il suo manto ovattato, calerà sul colle etrusco con un corposo programma che si sviluppa dal 29 novembre all’Epifania. Un vera sinfonia di eventi composta da mercatini, spettacoli teatrali, premi, tour tra le botteghe artigiane, concerti di Natale, presentazioni di libri, la Notte bianca aspettando il Natale, la festa di piazza per Capodanno. Ecco alcuni degli eventi che andranno a scandire in città le feste per antonomasia. Si parte il 29 novembre con "Rosa Etrusco", mercatino della solidarietà, mentre il 30 novembre, per la Festa della Toscana, ecco la conferenza di Maria Chiara Carrozza alle 17 in Comune e alle 19 l’accensione dell’albero di Natale in piazza dei Priori e delle luminarie. Alle 21,15, al teatro Persio Flacco lo spettacolo degli studenti del liceo Carducci "Tangenti a 90".

Dal 6 all’8 dicembre, in via Gramsci, i percorsi guidati alla scoperta delle botteghe artigiane a cura di Cna, e dal giorno dell’Immacolata si aprono gli straordinari presepi nella Cattedrale, così come La Strada dei Presepi e il villaggio di Babbo Natale a cura delle contrade Santo Stefano e Le Colombaie. Da sabato 14 a domenica 29 dicembre, il mercatino dell’associazione Gavol alle logge di Palazzo Pretorio, mentre ancora il 14, il Natale esploderà in piazza San Michele con la contrada Sant’Agnolo. Domenica 15 dicembre, a Volterra sarà Natale con gli eventi di Confesercenti, Il 20 dicembre alle 17, nella saletta di via Turazza l’evento "La magia del Natale con i bambini".

Il 21 dicembre, dalle 18 alle 24, arriva "La Notte Bianca. Aspettando il Natale": musica nelle strade del centro e negozi aperti in notturna. Il 23 dicembre, alle 21.15 al Persio Flacco, il Coretto dei Pinguini con il concerto "Pop and Christmas Songs", che sarà replicaro anche nelle frazioni di Saline e Villamagna. Il 27 dicembre sarà il momento della corale Puccini per il concerto natalizio in Cattedrale, mentre il 31 dicembre ecco l’evento in piazza dei Priori con il concerto dei Gary Baldi Bros e con la musica dance anni ‘90. Il primo gennaio, il Gran Concerto di Capodanno alle 11 al Persio Flacco. Arriviamo all’Epifania: il 5 gennaio in piazza dei Priori alle 19, l’evento "Aspettando la Befana", con una serata revival della musica dance anni ‘80 e ‘90. Il 6 gennaio, la Befana arriva in piazza dei Priori a partire dalle 15 con animazione e baby dance per i più piccoli.