Educazione finanziaria. Crv coinvolge 80 studenti

VOLTERRA

Cassa di Risparmio di Volterra ha da intrapreso da diversi anni un percorso con le scuole di secondo grado del territorio per contribuire alla diffusione dell’educazione finanziaria. Oltre 80 studenti delle scuole tecniche, Niccolini di Volterra, Pacinotti di Pisa, Cattaneo di Cecina e Fermi di Pontedera, hanno concluso con una visita presso le filiali della Cassa il ciclo di lezioni iniziate lo scorso novembre e si preparano all’evento conclusivo di primavera. Sabato 13 aprile a Volterra, al campus Siaf, si terrà il game finale di educazione finanziaria dal quale saranno selezionati i cinque vincitori che potranno partecipare ad un tirocinio extra-curriculare presso uno degli uffici o delle filiali della Cassa di Risparmio di Volterra.

Durante il game i ragazzi saranno chiamati a sfidarsi sugli argomenti trattati con i manager della Cassa durante questi mesi e che hanno abbracciato i temi dei sistemi di pagamento tradizionali e innovativi, la cyber security, i temi del risparmio e della previdenza. Stefano Pitti, direttore generale di Crv ha dichiarato: "Contribuire alla formazione delle nuove generazioni all’educazione finanziaria è fondamentale per la crescita del territorio: se i ragazzi saranno maggiormente consapevoli sui temi di pianificazione finanziaria, previdenziale e di protezione dei beni e delle persone, sapranno compiere le scelte che contribuiranno non solo a tutelare la ricchezza attuale delle nostre aziende e famiglie ma anche a farla crescere ulteriormente. La prossima introduzione dell’educazione finanziaria come materia nelle scuole di ogni ordine e grado, testimonia ancor di più l’importanza di diffondere competenze e conoscenze finanziarie fra i giovani".