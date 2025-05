Ecoincontro con Alessandro Barbero, posti esauriti in due minuti

Pontedera, 19 maggio 2025 – L’Ecoincontro con lo storico Alessandro Barbero, organizzato da Ecofor Service Spa per venerdì 4 Giugno 2025 alle ore 21, si conferma l’evento più atteso della stagione 2024-2025. Questa mattina, sulla piattaforma Eventbrite.it, alle 11 sono state aperte le prenotazioni per assistere all’Ecoincontro con Barbero nella sala principale del Teatro Era e, in pochi secondi, si sono verificatI oltre 10mila accessi in contemporanea. Il sistema Evetbrite.it ha funzionato regolarmente ma, in meno di 2 minuti, i 480 posti disponibili sono andati esauriti. Come preannunciato qualche giorno fa nella newsletter mensile di Ecofor Service Spa, mercoledì 21 Maggio, alle 11, si apriranno così le prenotazioni per altri 750 posti disponibili nell’arena retropalco esterna del Teatro Era, dove sarà possibile seguire l’incontro con il professor Barbero in diretta su un maxischermo. Ricordiamo che l’ingresso sia nella sala principale interna del Teatro Era che nell’arena retropalco esterna con maxischermo è gratuito ma con prenotazione obbligatoria.

La sera dell’evento, in considerazione dell’altissimo afflusso di persone, ci saranno due accessi diversificati al Teatro Era: i prenotati per la sala interna dovranno entrare dall’ingresso principale; i prenotati per l’arena retropalco esterna dovranno entrare dall’ingresso posto sul lato del parcheggio in via Madre Teresa di Calcutta Si raccomanda la massima attenzione a questo accorgimento per evitare disguidi e ritardi. In caso di pioggia, l’arena esterna con maxischermo non sarà accessibile al pubblico e saranno annullate tutte le prenotazioni per i posti situati nell’arena. Potranno assistere all’evento solo i prenotati per la sala interna del Teatro.

“Ci aspettavamo un grande interesse per l’Ecoincontro con Alessandro Barbero ed è per questo che fin dall’inizio abbiamo concordato con il Teatro Era l’apertura sia della sala principale che dell’arena retropalco – ha dichiarato Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service Spa – Ci dispiace che oggi moltissime persone non siano riuscite a prenotare ma il numero di richieste ha superato di gran lunga la capienza della sala interna del Teatro. Invitiamo quindi i cittadini a provare a prenotare un posto nell’arena retropalco esterna, dove sarà possibile guardare l’incontro con il professore Barbero in diretta sul maxischermo. E invitiamo tutti coloro che, inviandoci email oppure attraverso i social, hanno protestato usando toni inopportuni e offensivi nei confronti degli organizzatori, ad allentare la tensione: il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di persone negli Ecoincontri e in tutte le nostre iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. Non ne abbiamo altri».