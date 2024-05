Ecodays, ottimo via. Bizzarri è un successo. Teatro Era sold out. E spettacolo al Romito

Sono stati inaugurati ufficialmente gli Ecodays 2024, la manifestazione sulla sostenibilità ambientale organizzata da Ecofor Service spa. L’azienda della Forti Holding, specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, quest’anno propone fino al 12 maggio più di 100 eventi in 25 luoghi diversi del territorio di Pontedera. Dopo l’enorme successo riscosso dall’attore e comico Luca Bizzarri nell’Ecoincontro che si è svolto ieri l’altro in un teatro Era gremito di persone, la cerimonia inaugurale si è tenuta ieri mattina nel padiglione allestito nella sede di Ecofor a Gello, in via dell’industria. Presenti, oltre ai vertici di Ecofor, il presidente del presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e l’amministratore delegato della Forti Holding Luigi Doveri.

"Abbiamo creduto in questa manifestazione perché sappiamo di fare un mestiere difficile - ha spiegato l’ad della Forti Holding Luigi Doveri - E’ sempre difficile comunicare tematiche ambientali come il trattamento, lo smaltimento e la raccolta di rifiuti. Proprio per questo crediamo che sia importante lavorare in modo trasparente, quindi trasferendo sul territorio quello che facciamo, facendolo capire non solo agli adulti ma anche ai bambini". "L’obiettivo principale degli quest’anno Ecodays è riuscire a portare gli impianti ‘fuori dagli impianti’, per farci conoscere al di fuori della nostra attività principale di smaltimento rifiuti e gestione di impianti - ha sottolineato l’amministratore delegato della Ecofor Service Rossano Signorini - Gli Ecoincontri sono stati in qualche modo preparatori, con Bizzarri abbiamo avuto un grandissimo risultato".

"I prossimi dieci giorni saranno lunghi e intensi da molti punti di vista - ha dichiarato il presidente di Ecofor Service Antonio Pasquinucci - Abbiamo coinvolto tante realtà del territorio, sportive, associative, sociali, culturali, con le quali abbiamo costruito un programma di qualità".

Dopo il taglio del nastro, la mattinata si è conclusa con il convegno Eco4innovation, Sinergie per l’economia circolare fra Polo Ambientale e PonTech – Sede Ecofor Service, ore 12. I lavori sono stati introdotti da Marco Frey della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e Damiano Bolognesi di PonTech. Poi le sessioni dedicati a materiali, energia e servizi. Nel pomeriggio, nella frazione Il Romito, sono arrivati gli eco-attori e l’eco-van dello spettacolo itinerante ”4 personaggi in cerca di riciclo”, con musica dal vivo, merenda per i più piccoli ed eco aperitivo per i più grandi.