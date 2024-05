Ecodays, la passeggiata nel verde. Una domenica carica di eventi “Tesori“ dal bagagliaio delle auto

Una domenica tutta all’insegna della sostenibliità ambientale, dell’amore per la natura, del riuso e del divertimento: moltissimi eventi hanno scandito la quarta giornata degli Ecodays 2024, la manifestazione organizzata dal 2 al 12 maggio da Ecofor Service, azienda che fa parte della Holding Forti e che è specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. In calendario ci sono oltre 100 eventi in 25 location diverse. A Pontedera, in via Indipendenza, dalle 9 alle 13 oggi si è svolto il Carboot market Ecofor, un originale mercatino dell’usato dove i cittadini hanno potuto mettere in vendita o scambiare gli oggetti che non utilizzavano più, esponendoli direttamente nel bagagliaio della loro auto. Giocattoli, abiti, fumetti, soprammobili, servizi da caffè, collane, quadri, stampe, vecchi ferri da stiro e macchine da cucire. Carboot è stato realizzato in collaborazione con l’associazione ANT di Pontedera. Si replica sabato 11 maggio. In piazza Cavour è stata aperta al pubblico la Galleria Immersiva, un tunnel lungo 15 metri, alto 2 metri e mezzo e largo 5 dove, grazie a immagini suggestive proiettate su maxischermi, chi entra viene trasportato all’interno degli impianti della Ecofor Service. Proprio dal tunnel, domenica 12 maggio, alle 8, transiteranno anche i ciclisti che parteciperanno alla Randoneé della Valdera. La Galleria immersiva resterà aperta fino a domenica 12 maggio tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.

Sempre in piazza Cavour e in Corso Matteotti gli Animattori hanno divertito e riservato curiose sorprese a grandi e piccoli. Mentre negli spazi del Palp di Palazzo Pretorio, continua la mostra World water day. L’esposizione celebra l’acqua attraverso 242 fotografie selezionate fra le migliaia che hanno partecipato al World Water Day - Photo contest 2024. La mostra a Pontedera è stata realizzata con il contributo di Acque spa e comprende anche la sezione “H2O”, curata dal circolo fotografico Crec Piaggio. Resterà perta al pubblico fino al 30 giugno.

Nel primo pomeriggio, nel Parco dei salici, gli amanti delle passeggiate nella natura hanno preso parte alla Promenade verde, un piacevolissimo e interessante paercorso nella campagna della Valdera in compagnia di un esperto, Sergio Bottoni, che ha illustrato segreti, proprietà e curiosità di erbe e piante locali.

A Montecastello tantissimi applausi per Ecoattori, di nuovo in

scena con lo spettacolo itinerante ECO4-Quattro personaggi in cerca di riciclo. Il testo della spettacolo è incentrato sui vantaggi e le opportunità offerte dal riciclo dei rifiuti destinati a finire in discarica ed è stato scritto in esclusiva per gli Ecodays 2024. La mattinata si è conclusa con l’Eco-aperitivo e musica dal vivo.

Nel padiglione Ecodays della sede di Ecofor Service a Gello si è svolto Composcout, con orienteering, laboratori, animazione e visite guidate degli scout della Valdera agli impianti Ecofor.

Grande partecipazione anche alle visite guidate agli impianti rivolte ai cittadini. Si svolgono tutti i giorni, dalle 9.30 alle 12 riservate alle scuole e dalle 15 alle 17 aperte a tutti.