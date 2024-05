Ecodays al via. Il primo giorno

Gli Ecodays 2024, organizzato da Ecofor Service spa, pronti al via da domani per proseguire fino al 12 maggio, con oltre 100 iniziative distribuite in 25 diverse location per 11 giorni consecutivi. Ecodays 2024 ha il patrocinio del Comune di Pontedera e della Regione Toscana, e tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito (ma di alcuni serve la prenotazione sul sito di Ecofor). Di seguito il programma degli eventi del primo giorno. Si partirà domani dalle 16:30 alle 19 al Campino di via della Calenda con la merenda con prodotti Mukki. Seguirà lo spettacolo teatrale ECO-4, quattro personaggi in cerca di riciclo. La sera, alle 21:30 al teatro Era l’ecoincontro con Luca Bizzarri nello spettacolo teatrale “Non hanno un amico”.

Il programma proseguirà fino al 12 maggio con incontri, spettacoli, talk, passeggiate, inaugurazioni di mostre fotografiche, presentazioni di collezioni di moda, degustazioni delle eccellenze enogastronomiche e tanto altro. Gli eventi andranno a coprire tutte le frazioni e molti quartieri e ovviamente il centro storico. E per la prima volta, la “discarica arriverà in città“, con spettacolari video per mostrarsi alla cittadinanza.