Eco-Buti. Rivalutare il paese senza semaforo Per una mentalità e abitudini più "green"

Siamo giovani ragazzi che abitano in un paesino di campagna in provincia di Pisa. Siamo fortunati perché abbiamo paesaggi bellissimi, completamente immersi nella natura. La tendenza di oggi è quella di prendere la macchina per spostarci per ogni minima esigenza. Per ovviare agli sprechi e all’inquinamento, abbiamo cercato di capire che cosa il nostro territorio può offrire per noi e per le nostre famiglie. Così abbiamo scoperto di quanti servizi e di quante opportunità possiamo beneficiare semplicemente spostandoci a piedi o in bicicletta. Abbiamo sentieri immersi nel verde dove fare passeggiate salutari, e spazi e strutture per lo sport, anche in edilizia sostenibile. Un presidio sanitario e forze dell’ordine. Fonti sorgive e un distributore pubblico d’acqua. Bar, ristoranti, e piccoli esercizi alimentari per la spesa quotidiana. Abbiamo due teatri e un’importante tradizione culturale con il Palio e il Maggio. Nella nostra ricerca ci siamo resi conto di quanto la nostra piccola Buti sia "eco". Il messaggio che vorremmo condividere è di guardarsi bene attorno, per non trascurare tutto quello che possediamo. Prima di salire in macchina, chiediamoci se ne abbiamo davvero bisogno e valorizziamo quello che abbiamo a portata di mano. L’ambiente ce ne sarà grato.