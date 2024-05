Ecco tutti gli eventi della giornata

Ecco i tanti appuntamenti di oggi. Alle 11 in municipio, la presentazione della borsa di studio "Mario Garzella", manager della Fiat e della Piaggio che, per due anni, è stato anche il presidente di Ecofor Service spa. La borsa di studio è stata promossa da Ecofor Service in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’Università di Pisa. Presenti all’evento: Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service, Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, Alessandra Nardini, assessore all’istruzione, università e ricerca della Regione Toscana.

Sempre a Pontedera proseguono al Palp di Palazzo Pretorio la mostra World Water Day (dalle 10 alle 19); in piazza Cavour la Galleria Immersiva (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30); nel Piazzone il Virtual TOUR (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30); nella sede dell’Istituto Modartech la mostra Sustainable Fashion (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino al 10 Maggio). Alle 15 convegno "L’Ambiente, un’opportunità per le persone svantaggiate" organizzato dal Cesvot. Interverranno: Interveranno: Paolo Balli, direttore Cesvot, Daniele Vannozzi, delegazione Cesvot Pisa, Sonia Forsi, associazione Crescere Insieme Odv, Marco Casalini, Fondazione il Gabbiano, Domiziano Lenzi, Uisp Valdera, Elena meucci, la rosaamara aPS, Giulia Costa, Chez nous le Cirque. Nella sede Ecofor visite guidate agli impianti: dalle 8.30 alle 12 riservate agli studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto Ecozoomer e dalle 15 alle 17 ai tutti i cittadini. Alle 12 un altro talk dedicato alle eccellenze locali: Pasta di Caponi con dimostrazioni e degustazione.