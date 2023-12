Ecco "Omaggio al quadrato". La mostra di Masoni Spa. Esperienza visiva inaspettata

Una mostra in biblioteca. Grazie ad una conceria. Una realtà fra le più importanti. E’ la Masoni Industria Conciaria Spa che , in collaborazione con l’istituto comprensivo statale di Santa Croce e con il patrocinio del Comune inaugura, il 7 dicembre alle 10 la mostra "Omaggio al Quadrato". La mostra, ispirata all’opera dell’artista Josef Albers, è stata realizzata dai ragazzi delle classi terze delle scuole medie di Santa Croce e Staffoli, sotto la supervisione degli insegnanti di educazione artistica, utilizzando pellame messo a disposizione dalla Masoni. Josef Albers ha lavorato per anni ai suoi studi sul quadrato, ricercando e poi trovando le proporzioni perfette grazie alle quali 4 quadrati di colori diversi sovrapposti, creano un effetto dinamico inatteso. Il tema del quadrato, simbolo ormai iconico della Masoni, si è incontrato con il progetto di lavoro artistico iniziato a scuola durante le visite fatte dagli studenti e dai loro insegnanti nel corso di " Les Journées Particulières" di Lvmh organizzate presso l’azienda nell’ottobre 2022. Un incontro che è stato di ispirazione per entrambi e che è entrato subito a far parte del progetto Masoni for education, progetto che per un anno ha visto la Masoni Spa impegnata in iniziative volte al sostegno dell’educazione e dell’istruzione. La mostra resterà aperta nell’ intera giornata di giovedì 7 dicembre dalle 8, 30 alle 13 e dalle 14, 30 alle 19, e nella mattina di sabato 9 dicembre dalle dalle 8,30 all2 12. Nel corso dell’inaugurazione verrà consegnato all’Istituto Comprensivo un premio per l’acquisto di materiale per l’aula di belle arti. Ingresso libero e gratuito.