Ecco nuovi giochi inclusivi. Parco urbano Aldo Moro. Lavori per 150mila euro

SANTA CROCE

Il parco urbano Aldo Moro, con giochi inclusivi, era nel programma elettorale della sindaca Giulia Deidda e della sua coalizione. A distanza di cinque anni da quell’idea il progetto arriva a compimento e stanno per iniziare i lavori.

"E’ in arrivo la realizzazione di un parco giochi inclusivo all’interno del parco urbano Aldo Moro di Santa Croce – le parole della sindaca Deidda – Il Comune ha approvato il progetto. Il parco sarà caratterizzato da attrezzature ludiche concepite e realizzate per essere completamente accessibili da tutti". Il costo dell’intervento è di 150 mila euro. In questa cifra sono compresi i 90mila euro per la manutenzione straordinaria del verde pubblico dello stesso parco Aldo Modo.

"Dare vita ad un grande parco urbano per le bambine e i bambini era uno dei punti del nostro programma – commenta ancora la sindaca Giulia Deidda – Siamo contenti e soddisfatti, anche perché sarà situato all’interno del parco verde Aldo Moro, che è uno dei più grandi di Santa Croce e sarà sempre più un luogo di aggregazione per attività sane e rivolte a tutti i bambini". Il parco Moro non è solo il più grande di Santa Croce, ma uno dei più grandi del comprensorio del Cuoio e si trova a fianco del supermercato Coop.

"Le aree di attività sono costruite su di una pavimentazione colorata antitrauma che, oltre a dare sicurezza, renderà il parco più bello – conclude Deidda – e i giochi saranno inclusivi e aperti a tutti e a tutte. Ci saranno il gazebo cantastorie, in cui è possibile stare all’ombra e partecipare ad attività di gruppo come giochi da tavolo, la struttura pallavolo four che permette di fare attività motoria lanciandosi la palla colorata e sonora vincolata ad un braccio rotante, lo shuttle canestro che permette stimolazione sensoriale e psicomotoria attraverso il lancio della palla per fare canestro e segnare i punti sui pallottolieri, il tunnel mangiatutto, un gioco di gruppo che si sviluppa attraversando ed esplorando un tunnel, il seggiolone fluttuante che si svilupperà su due piste e la collinetta mini, struttura dotata di puff. Sarà anche l’occasione per riqualificare i giochi esistenti con la completa sostituzione del castello ormai non accessibile da tempo e intensificare la presenza di panchine e cestini".

g.n.