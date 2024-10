Ecco le commissioni permanenti. Votate all’unanimità dal consiglio

SANTA CROCE

Il consiglio comunale di lunedì sera ha votato all’unanimità la composizione delle commissioni consiliari permanenti. Ognuna è composta da cinque esponenti della maggioranza e due della minoranza. Nella commissione Controllo e garanzia sono stati votati Flavio Baldi, Matteo Pieracci, Enzo Oliveri, Francesca Cavallini e Annalisa Buti per la maggioranza, Ivetta Parentini e Angelo Scaduto per la minoranza. La commissione Statuto, regolamento e funzionamento del consiglio comunale è composta da Enzo Oliveri, Flavio Baldi, Simone Balsanti, Annalisa Buti, Matteo Pieracci per la maggioranza, Ivetta Parentini e Angelo Scaduto per la minoranza.

La terza commissione, Lavori pubblici e urbanistica, vede nominati Matteo Pieracci, Enzo Oliveri, Antonio Castellani, Sonia Boldrini e Flavio Baldi della maggioranza, Simone Coltelli e Angelo Scaduto dell’opposizione. Della commissione Ambiente fanno parte Annalisa Buti, Sonia Boldrini, Enzo Oliveri, Antonio Castellani e Francesca Cavallini per la maggioranza, Alessandra Ugolini e Simone Coltelli della minoranza. La quinta commissione Finanza, bilancio, lavoro, sviluppo economico e affari generali è composta da Matteo Pieracci, Simone Balsanti, Simona Pratesi, Renato Rusconi, Annalisa Buti della maggioranza, Mariangela Bucci e Simone Coltelli della minoranza. La sesta commissione Attività culturali, ricreative, sportive e scuola Francesca Cavallini, Annalisa Buti, Flavio Baldi, Simona Pratesi e Simone Balsanti della maggioranza, Mariangela Bucci e Angelo Scaduto dell’opposizione. Infine, della commissione Politiche sociali, sanitarie e volontariato fanno parte Francesca Cavallini, Sonia Boldrini, Simona Pratesi, Antonio Castellani e Annalisa Buti per la maggioranza, Mariangela Bucci e Ivetta Parentini dell’opposizione. Devono essere convocate per regolamento entro quindici giorni dal consiglio che le ha elette.