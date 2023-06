Ecco la Notte granata Ivana Spagna e Alexia illuminano Pontedera Tutto il programma

di Luca Bongianni

Tutto è pronto per la prima Notte Granata di Pontedera che cambia, ma solo nel nome, rispetto alle feste precedenti notti bianche pontederesi che si erano interrotte con l’arrivo della pandemia. E allora sale l’attesa per quella che sarà la festa della città, dei commercianti e dei pubblici esercizi. Tutto il centro è coinvolto, dalla stazione a Fuori del Ponte. Una serata per quale si attendono migliaia di presenze che il Comune ha fatto organizzare e gestire ad un soggetto esterno, ad Alla Vigna Eventi di Cascina, in collaborazione con Concommercio e Confesercenti e che è costata circa 115.000 euro alle casse comunali. Il programma è ricco, su tutti gli eventi spiccano i concerti di Ivana Spagna sul piazzone (alle 22.30 circa, all’interno del Radio Stop Party) e di Alexia sul palco montato a metà viale Italia (dalle 23.30). Si parte alle 19 in piazza Cavour con il tribute show "La regina del Ghiaccio" e la presenza di Panna da "Back to School". Dalle 21.30 in piazza della stazione "Raggae Station", serata raggae con dj-set. Sempre alle 21.30 in piazza Duomo ci sarà "Pensiero Nomade", alla stessa ora in piazza Curtatone ci sarà "Martin e la banda di Moreno", mentre in piazza Gronchi si balla con Mario Più, Paolo Kighine, Enrico Tracchini, la voce di Roberto Francesconi e le percussioni di Mirko Bagnoli.

E poi ci saranno tutte le iniziative messe in campo dai singoli negozi o pubblici esercizi. Sono una quarantina le attività che hanno risposto "presente" all’appello del Comune per organizzare un po’ di intrattenimento davanti al proprio locale, da chi si allarga con dei semplici tavolini a chi organizzerà veri e propri dj-set o addirittura spettacoli come è il caso del Bar Fantozzi che dalle 23.30 ospita il Circo Nero in piazza della Concordia. "Siamo felici di aver coinvolto decine di attività, tutta la città sarà coinvolta – le parole del vicesindaco Alessandro Puccinelli –. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri volontari, senza di loro il piano organizzativo e di sicurezza sarebbe stato ancora più complicato". Predisposto, non senza fatica organizzativa, tutto il piano della sicurezza che prevede oltre 100 operatori tra sicurezza, sanitario e steward sparsi per la città, 4 ambulanze nei principali cardini (p.zza Garibaldi, p.zza Concordia, viale Italia e stazione) e 10 squadre a piedi con defibrillatori.

Oltre a tutti i volontari delle associazioni che danno come sempre il loro prezioso e incalcolabile contributo. Tante le strade del centro che dal pomeriggio di domani saranno interdette al traffico e alla sosta. Dalle 18 a mezzanotte è vietata la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro. Dalle 2 alle 6 è vietata la vendita di alcolici e superalcolici mentre dalle ore 3 stop alla musica e via allo spazzamento. Infine è stato esteso fino alle ore 3 il servizio navette gratuite, sia la "A" con capolinea in piazza del mercato, sia la "B" con capolinea al parcheggio dei cimiteri, la loro frequenza è di circa 15 minuti.