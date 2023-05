Ecco la Mille Miglia Tra attese ed eventi

Un doppio raduno di auto d’epoca per festeggiare il quinto anniversario dal passaggio della 1000 Miglia a San Miniato: è con questo intento che il 14 maggio e l’11 giugno – nelle piazze più belle della città della Rocca – ci saranno due eventi con inizio alle 8 e conclusione alle 13, ribattezzati "Aspettando la 1000 Miglia 2023". In cabina di regia Ruote Classiche di Toscana, mentre Comune e Fondazione San Miniato Promozione hanno patrocinato l’evento. Fondamentali anche il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il sostegno del Ccn e delle associazioni del territorio coinvolte. Il passaggio vero e proprio della 1000 Miglia, invece, andrà in scena il 15 giugno: in piazza della Repubblica – è prevista la sosta e la punzonatura.