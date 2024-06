Ecco la Lega Pontedera: "Priorità alla sicurezza"

Sicurezza ed integrazione, sociale e sanità. Sono questi principalmente i temi su cui punta la Lega Pontedera per cambiare il volto della città. Con la presentazione dei candidati della Lega anche la coalizione di centrodestra (formata anche da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pontedera al Centro) si lancia ufficialmente verso le amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. "Abbiamo formato un gruppo di persone nate a Pontedera o che qui gravitano per motivi professionali con il quale abbiamo condiviso un progetto di città nuova" dice il già consigliere comunale Domenico Pandolfi, che ci ha tenuto a ringraziare Michela Crespina e Rebecca Stefanelli per il percorso fatto insieme". Quindi i principali obiettivi. "C’è il tema della sicurezza ma anche dell’integrazione, con noi si è candidato un ragazzo senegalese, cittadino italiano, che condivide i nostri valori. Bisogna distinguere tra chi viene in Italia per trovare un futuro migliore e chi delinque. Poi c’è il problema dell’emergenza abitativa con le case popolari che ci sono ma che il Comune non sa come sistemarle. Quindi i disagi legati alla sanità, dalla carenza di posti letto all’ospedale ai lavori in ritardo per la dialisi fino alle criticità del Pronto soccorso, con aggressioni all’ordine del giorno".

Ecco la lista dei candidati della Lega Pontedera: Domenico Pandolfi, 58 anni; Franco Mannucci, 66 anni; Sara Aringhieri, 31 anni; Luca Barabotti, 57 anni; Ilaria Bazzocchi, 54 anni, Marta Bartoli, 36 anni; Lisa Battaglini, 45 anni; Brunetta Capriotti, 70 anni; Marco Colombini, 31 anni; Patrizia Coppola, 60 anni; Giuseppe D’Ippolito, 53 anni; Stefano Giani detto ‘Cimino’, 65 anni; Simone Mannina, 47 anni; Tiziana Orlandi, 65 anni; Luigi Sapia, 58 anni e Niane Seydina, 47 anni.