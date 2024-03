Ecco il Mercato Europeo 35 stand in piazza Garibaldi tra sapori e street food

Ci saranno stand originali in arrivo dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Scozia, Ungheria, Ucraina, Austria, Francia ma anche dal Messico, dall’Argentina oltre che dall’India e le pizze fritte direttamente da Napoli. Sono 35 gli stand che saranno presenti da domani a domenica 24 marzo per il ritorno del tradizionale Mercato Europeo che per 15 anni, fino all’arrivo della pandemia e quindi al 2020, era stato ospitato sul piazzone, piazza Martiri della Libertà. Poi il cambio di location deciso dall’amministrazione comunale e il Mercato Europeo lasciò il posto, nel tradizionale appuntamento di settembre, all’International Street Food.

Da quest’anno torna quindi il Mercato Europeo di Anva Confesercenti, che sarà allestito in piazza Garibaldi, mentre sempre in questo luogo, a maggio, ci sarà l’International Street Food.

Insomma un doppio appuntamento a distanza di pochi mesi. Ma gli organizzatori del Mercato Europeo ci tengono a sottolineare l’originalità di questa manifestazione. "I nostri truck sono originali, arrivano veramente dai Paesi che rappresentano e cucinano loro le prelibatezze che presentano – spiega Riccardo Roselli, responsabile nazionale del Mercato Europeo che nei mesi più caldi gira l’Italia – noi cerchiamo di salvaguardare le tipicità.

Quest’anno non ci sarà il tedesco e il polacco ma ci saranno altre novità, banchi mai venuti a Pontedera. Purtroppo è sempre più difficoltoso reperire i banchi di artigianato ma abbiamo new entry come un bel banco di spezie che arriva dalla Francia".

Applaudono a questo ritorno Futura Cavallini e Valentina Aurilio, rappresentanti di Confesercenti e Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti Toscana. L’assessore al commercio, Alessandro Puccinelli, ha ribadito l’importanza legata alla viabilità e sosta di spostare questi eventi dal piazzone alla vicina piazza Garibaldi, con la possibilità di togliere la Ztl da via della Stazione Vecchia, aperta in questi giorni per raggiungere il piazzone.

l.b.