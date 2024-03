Ecco gli sport per i giovani. Tante opportunità a Pontedera

Lo sport per i ragazzi è molto importante per il loro sviluppo e benessere. Oltre a fornire un’attività fisica benefica per la salute, è uno strumento utile ad insegnar loro valori fondamentali per la crescita personale e per mantenere uno stile di vita attivo. L’impegno nello sport può anche contribuire allo sviluppo della fiducia in se stessi, offrendo un’alternativa all’uso del tempo libero.

Coinvolgere i giovani in attività sportive riduce le probabilità di coinvolgimento in comportamenti rischiosi e, soprattutto, riduce l’utilizzo del telefono, di cui i ragazzi abusano. Lo sport offre uno spazio di ascolto ed è un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie, paure che influenzano negativamente la quotidianità e la pratica sportiva.

A Pontedera, ci sono diversi tipi di sport tra cui scegliere: per esempio, alcuni danno maggiori benefici alle gambe, altri alle braccia, altri, addirittura, a entrambe. Ecco alcuni luoghi di Pontedera in cui si praticano degli sport: alla piscina comunale di Pontedera si pratica nuoto. Essa è dotata di tre vasche, tra cui solo due si trovano al coperto, mentre l’ultima si trova all’esterno.

Quanto al calcio, si può praticare al centro sportivo la Bellaria e al gruppo sportivo Oltrera. È uno sport che piace molto ai ragazzi e alle ragazze, perché si gioca in gruppo, permette di stare all’aria aperta, insegna lo spirito di sacrificio, il rispetto delle regole, l’ascolto e il rispetto per i compagni di squadra. Proprio lo scorso anno il circolo della Bellaria ha creato una squadra tutta al femminile: crediamo che, in futuro, non ci sarà più disparità di genere e che certi pregiudizi contro le ragazze saranno superati.

Riguardo alla pallavolo, essa si può praticare alla Bellaria Cappuccini, sia da maschi che da femmine; invece, all’Ambra Cavallini si pratica solo pallavolo femminile. Gli istruttori sono molto accoglienti e gentili e riescono a capire il tuo livello di preparazione.

Rispetto al rugby, lo si può praticare nel centro sportivo Bellaria Cappuccini, presso un club fondato nel 2008. Per il basket, gioco di squadra molto educativo, l’età consigliata per iniziare a giocare è dai 5 ai 6 anni. Le squadre di basket più conosciute sono Juve Pontedera Pallacanetro e Bellaria Basket.

Parlando di sport a Pontedera, come non ricordare la Stella Azzurra, società rinomata sul territorio per aver scoperto e valorizzato talenti in varie discipline sportive. Insieme all’associazione sportiva dilettantistica Romito costituisce un polo di attrazione per molti giovani della nostra età. Altre offerte sportive a Pontedera sono rappresentate dal Tennis Club e dalla Canottieri Pontedera.