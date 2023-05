Ecco chi crede in Ponsacco: apre la nuova gastronomia di Pacini

C’è una Ponsacco che rilancia: crede e investe nel paese. Sabato scorso ha aperto la nuova gastronomia di Carlo Pacini, in piazza della Repubblica, in pieno centro. Pane, schiacciate, ma anche tutte le prelibatezze della migliore tradizione toscana: trippa, salcicce, arrosti, polli allo spiedo, verdure, patate e affettati. Un’attività rinnovata che gestisce con la moglie Lucia e le sue dipendenti: Ilaria Masini e Marcella Arena (nella foto). E’ bello che qualcuno creda in Ponsacco e abbia la forza di aprire – con sacrificio e dedizione – la propria attività proprio nell’agora principale. "Facciamo tutto a chilometri zero – spiega orgoglioso Pacini –. Il grano lo coltivo io stesso a Ponsacco. Così come tutti i prodotti che andiamo a proporre che sono di altissima qualità e arrivano dalla nostra zona". Servizio da asporto aperto sia a pranzo che a cena: cortesia e sorrisi.

Pacini è nel campo dei panificatori dal 2005 e oggi vanta 3 punti vendita, uno a Montefoscoli e ben due a Ponsacco oltre che alla sua azienda agricola sempre a Ponsacco. "Da oggi – spiega Alessandro Simonelli, Confcommercio – il centro storico si arricchisce di un’attività di qualità nel campo alimentare che si va ad affiancare alle altre già presenti e che sempre più vengono richieste dai cittadini".