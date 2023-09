E’ nato CerchiAmo a Fornacette: luogo per aiutare i ragazzi a crescere e studiare

FORNACETTE

Un luogo dove rispondere alle esigenze e ai bisogni delle famiglie e dove far crescere,sotto tutti i punti di vista, primo tra tutti quello della preparazione e lo studio, i bambini e i ragazzi. "È nata CerchiAmo, un’associazione che riunisce professioniste e professionisti presenti da anni sul territorio e specializzati nel settore educativo – scrive il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi – Pronta a rispondere ai bisogni delle famiglie, CerchiAmo offre servizi di doposcuola, ludoteca, supporto nell’educazione parentale e aiuto nello studio. Con questa nuova associazione il florido tessuto sociale della nostra comunità si arricchisce di un progetto che mira ad accompagnare ragazze e ragazzi in età scolare nel proprio percorso di apprendimento. Auguro a Silvia Pulvirenti e a tutto lo staff di CerchiAmo un buon lavoro!".

Il sindaco Alderigi è stato presente alla cerimonia del taglio del nastro insieme al vicesindaco Flavio Tani che scrive: "E’ stata presentata CerchiAmo, una nuova realtà di promozione sociale su Fornacette che abbraccia tutta Calcinaia; è sempre bello festeggiare la nascita di una nuova associazione che va ad arricchire tutta la nostra comunità".

CerchiAmo, con la ludoteca Staff del Divertimento, è in questo momento impegnata nella preparazione dei bambini e dei ragazzi al rientro a scuola che è fissato per il 15 settembre. Laboratori dal 4 settembre. Lunedì, dalle 15 alle 17, ripasso matematica per ragazzi che entrano in prima mediapotenziamento inglese per seconda media. Martedì dalle 15 alle 17 ripasso matematica bambini che entrano in prima e seconda mediapotenziamento inglese bambini che entrano in prima media. Mercoledì dalle 15 alle 17 potenziamento grammatica bambini che entrano in prima mediaripasso inglese terza media. Giovedì dalle 15 alle 17 ripasso grammatica seconda media e venerdì dalle 15 alle 17 ripasso grammatica terza media.