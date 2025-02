E’ morta suor Lorenza. Fondò l’asilo

ORENTANOE’ morta suor Lorenza, l’ultima delle religiose che nel 1958 aprirono l’allora asilo parrocchiale Sant’Anna a Orentano. Suor Lorenza Santoro si è spenta a 84 anni nella comunità delle Suore Figlie di Nazareth di Pisa. Il funerale avrà luogo domani, sabato 8 febbraio, alle 10, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Marina di Pisa. Suor Lorenza Santoro è stata madre generale dell’istituto delle Figlie di Nazareth e per tanti anni superiora della comunità di Marina di Pisa.

"La Fondazione Madonna del Soccorso di Fauglia, che si unisce al dolore delle consorelle della religiosa – scrive il direttore Riccardo Novi – è particolarmente grata a suor Lorenza perche la religiosa era l’ultima in vita tra quelle che nel 1958 aprirono l’asilo Sant’Anna di Orentano e fu decisiva, insieme alla madre generale, per accettare la proposta di riaprire la comunità religiosa di Orentano nell’anno 2020 insieme alla scuola dell’infanzia. Scelta poi riuscitissima visto che la ’scuola delle suore’ di Orentano è ancora oggi frequentata da piu di 60 bambini e 23 al nido. Madre Lorenza ha educato generazioni e generazioni di Orentano e tutti la ricordano ancora e, fino al peggioramento dovuto al male, si faceva presente e veniva spesso in visita a Orentano".

"Religiosa di grande fede, maestra ed educatrice formidabile, missionaria in India, instancabile servitrice degli ultimi e più deboli ha speso la vita, in Cristo, a servizio degli altri – conclude Novi – Ora che si è ricongiunta con il suo Sposo in Cielo le chiediamo ancora di continuare ad assisterci!".