E’ morta Laura Volpi ex insegnante

Vasto cordoglio in tutta la zona per la morte di Laura Volpi, 73 anni (nella foto), moglie di Mario Rossi (detto Maglietta e persona molto conosciuta) e di Arnaud, il figlio che ha adorato e che l’ha resa madre orgogliosa. Una donna silenziosa e speciale, la professoressa Laura, che ha dedicato la vita alla famiglia e all’insegnamento alla scuola media di Vinci. Anche in questi anni, provata dalla malattia, ha continuato a ricevere visite e lettere degli ex alunni ai quali aveva insegnato lettere con passione e amore per l’istruzione e la cultura. Una donna, la professoressa Laura, che ha sempre avuto uno sguardo ai più deboli ed ai più bisognosi: l’ha fatto silenziosamente, com’era nel suo stile, ma lasciando il segno ed un ricordo importante in tutti. I funerali saranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Miniato Basso.

C. B.