"È in giunta quello che sarà il futuro candidato sindaco nel 2024"

In vista della amministrative del 2024, anche a Crespina Lorenzana, è iniziato il dibattito ed il confronto interno nel centrosinistra per individuare la persone giusta da candidare. Il sindaco in carica Thomas D’Addona è pronto a fare un passo indietro. E, da quanto abbiamo appreso, scenderà di nuovo in campo solo e soltanto se, eventualmente, non dovesse emergere una candidatura pronta a sostituirlo. "Sono assolutamente convinto, tuttavia – dice – che una soluzione la troveremo. E che questa possa essere molto vicina a noi: nell’attuale giunta, credo, si siano competenze e capacità, per candidarsi alle votazioni e prendere in mano del sorti di questo Comune". Insomma, dovrebbe essere un’assessore in carica il candidato per le urne di giugno. Il confronto, appunto, è già partito e nelle prossime settimane potrebbe essere ufficializzato il nome. O quello di un assessore, o la proposta di un nuovo mandato di D’Addona.

C. B.