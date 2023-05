È già duello in vista del 2024 "Noi siamo qui per vincere" Fratelli d’Italia suona la carica

Sulle slide sono scorse le immagini di quello che Fratelli d’Italia ha definito "la storia di un disastro amministrativo": il vecchio liceo Marconi in abbandono da oltre dieci anni; un secondo liceo che pericolante all’Interporto e costato milioni; una seconda sede provvosoria definita inadeguata e costosa e un ’idea progetto a cui mancano le gambe (il liceo da costruire nell’area ex Agip a Ponte a Egola).

E così avanti: sotto la lente il buco di bilancio alla casa di riposo, l’annosa attesa della salute, i dieci milioni del projetc financing, le polemiche per la ztl fino al muro contro muro Comune Confcommercio sulla Notte Nera. A suonare la carica sono gli uomini di Giorgia Meloni che ora hanno un circolo sotto la Rocca. Ma hanno anche gli occhi ben puntati sull’estate del 2024 quando San Miniato andrà al voto e Simone Giglioli dovrà correre per il secondo mandato.

Nei giorni scorsi c’è stata una conviviale del partito con circa cento sostenitori. Piero Taddeini al timone del circolo ha detto: "Noi vogliamo vincere e qcostruire un governo saldo e coeso che rimarrà in piedi cinque anni, piaccia o no a questo Pd – ha spiegato – . lL governo uscente di San Minato, con il suo modo di governare che si ripete da 80 anni, ha paura perché sta per finire". "San Miniato, l’intero Comune, il territorio ha bisogno di un’alternativa al PD che sia credibile, autorevole e vincente – ha aggiunto –: per questo nei prossimi mesi ci impegneremo a condividere un programma elettorale, ci auguriamo con le forze politiche che stasera hanno deciso di venire a questa conviviale e con chi ci vorrà stare. Incontreremo i cittadini e chiederemo il voto per Fratelli d’Italia, per una colazione vincente". "Con gli spunti che arriveranno da tutti voi qui presenti e da coloro che incontreremo nei mesi a venire – ha concluso – , possiamo sovvertire i pronostici, possiamo offrire a questo Comune ed a questo territorio un altro futuro. Chiunque, infatti, può inviare idee, proposte, suggerimenti". La sfida è iniziata.