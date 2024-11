Due ori e due bronzi per le pontederesi. Il finale di stagione

Finale di stagione da incorniciare per la Canottieri Pontedera, protagonista assoluta ai Campionati Italiani di canottaggio sulla distanza di 6000 metri. Il sodalizio granata si è presentato con quattro equipaggi, conquistando due medaglie d’oro e due di bronzo, confermandosi tra le eccellenze del panorama nazionale del remo. Le regine della giornata sono state le sorelle Elisa e Arianna Marconcini, che hanno aggiunto un nuovo titolo italiano alla loro già brillante stagione dimostrando continuità e crescita tecnica quando Elisa Marconcini, già protagonista ad agosto come capovoga del 4+ agli Europei Giovanili, ha conquistato due medaglie d’oro, chiudendo un anno straordinario e riconfermandosi al vertice nazionale, tuttavia l’altro oro di giornata porta la firma del giovanissimo Filippo Dalcanto, in coppia con Zeno Rizzo della Canottieri Limite dove i due hanno dominato la competizione, imponendosi nettamente sugli avversari e dimostrando grande talento e determinazione e a completare la brillante spedizione granata sono arrivati due bronzi Francesco Garruccio e Cosimo Delcorso che hanno ottenuto il terzo posto nel due senza U23 e Nicola Mancini, nel singolo U23, ha conquistato una pesante medaglia di bronzo al termine di una gara combattutissima.