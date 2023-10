Due medaglie d’oro per il Liquorificio Morelli

Il Liquorificio Morelli trionfa al Concorso mondiale per liquori e distillati. Tra i 2300 campioni presenti, Morelli si è distinto conquistando non una, ma ben due medaglie d’oro. Le creazioni premiate sono state l’Amaro V era e l’Arancino 32° speciale. In un contesto in cui sono state assegnate solo 30 medaglie d’oro, il Liquorificio Morelli ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza. "Abbiamo iniziato a partecipare al concorso mondiale circa 10 anni fa – spiega Luca Morelli – e la nostra più grande soddisfazione è di aver ricevuto praticamente ogni anno una medaglia d’oro per almeno uno dei nostri prodotti di punta. Siamo felici perché vincere è difficile, ma confermarsi per un decennio lo è ancora di piu". Aggiunge Paolo Morelli: "E’ doveroso sottolineare che la nostra azienda ha vissuto negli ultimi tempi una crescita esponenziale nella produzione, ma senza mai compromettere la qualità". "Un successo di questo calibro – conclude Marco Morelli – non può che essere condiviso con tutti coloro che rendono possibile questa avventura ogni giorno: le donne e gli uomini che lavorano con noi".