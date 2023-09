Droga, 500 gr recuperati: un denunciato, due in fuga a Comprensorio

COMPRENSORIO

Un denunciato per spaccio di droga a San Miniato. Duecento grammi di hashish, suddivisi in due panetti, e undici dosi di cocaina recuperati dai carabinieri in un’uliveta vicino Orentano. Non si allenta l’offensiva dei militari dell’Arma della compagnia di San Miniato e delle stazioni periferiche contro la piaga della droga. La zona delle Cerbaie è sempre quella più monitorata.

Il sanminiatese è stato denunciato dai carabinieri di San Miniato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e segnalato alla prefettura un’altra persona. L’operazione ha preso avvio con il controllo, da parte dei militari, di due persone che si trovavano in due auto in sosta in un’area appartata, con all’interno i soli conducenti. Uno dei due, appena ha visto i carabinieri, ha cercato di disfarsi di unop spinello che stava fumando. Da qui sono iniziati i controlli. Nella macchina del denunciato sono stati trovati poco più di 50 grammi di hashish. A casa dello stesso denunciato rinvenuti 127 grammi di hashish e due bilancine di precisione. Nella macchina della persona segnalata alla prefettura di Pisa trovati 28 grammi di hashish.

I carabinieri di Castelfranco, invece, nella zona delle Cerbaie hanno notato due uomini in una uliveta che, alla vista dei militari, sono scappati perdendo un sacchetto di plastica con due panetti da 100 grammi di hashish e 11 involucri di cocaina per un totale di undici grammi. Nella stessa area trovati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.