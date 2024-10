Dramma popolare 2025. In scena inedito di Camilleri

SAN MINIATO

Nell’anno del centenario della nascita il Dramma Popolare sceglie un testo di Andrea Camilleri, il padre del Commissario Montalbano nato nel settembre del 1925 e morto nel 2019. Sulla scena di piazza Duomo, nel luglio del prossimo anno, andrà in scena in anteprima mondiale "Autodifesa di Caino", testo mai rappresentato di Camilleri. A dare la notizia è stato Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Istituto dramma popolare, durante l’iniziativa. "Dalle carte al palcoscenico", un viaggio dentro l’archivio per riscoprire Camilleri che a San Miniato è stato unito da un legame importante e profondo. Un’iniziativa che si è tenuta a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Crsm che sostiene in moto determinante la vita del "Dramma", durante la quale sono stati trattati, discussi, analizzati gli innumerevole aspetti dell’attività di Camilleri. E’ stato anche presentato un inedito testo teatrale di Andrea Camilleri conservato per oltre settant’anni nell’archivio del Dramma Popolare. Si tratta di un copione del 1950, di un Camilleri appena venticinquenne. "Il Nero. Ex voto in tre atti" il titolo. Con protagonista il santo eremita Calogero la cui vita è presentata da Camilleri con dei quadretti popolari dal profondo messaggio morale per l’uomo di oggi. In occasione dell’Anno Santo del 1950, il Dramma Popolare – che, bisogna ricordarlo, ha da sempre una connotazione religiosa – aveva indetto un concorso drammaturgico riservato a giovani scrittori di teatro. Tra i tanti testi, arrivò a San Miniato anche quello di Andrea Camilleri.

Ecco che nel 2025, in occasione del centenario della nascita e in ossequio alla riscoperta di questo scritto, l’Istituto del Dramma popolare ha scelto "Autodifesa di Caino", il testo che Camilleri avrebbe dovuto interpretare il 15 luglio del 2019 alle Terme di Caracalla a Roma. Purtroppo il padre del Commissario Montalbano quel 15 luglio era gravemente malato e si spense due giorni dopo. Camilleri aveva progettato tutto: testo, ovviamente, scena, intermezzi musicali, filmati da proiettare sullo schermo, testi da interpretare di persona e quelli da far recitare. "Autodifesa di Caino" è un testo potente, profondo e risponde alle incessanti domande sul bene e il male. La messa in scena sarà possibile grazie alla collaborazione tra Istituto Dramma popolare di San Miniato e Fondo Andrea Camilleri.