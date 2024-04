Dramma alla finale, muore il padre di Colzi

Vincere la Coppa Italia con le proprie compagne e durante le premiazioni far incetta di premi personali: miglior centrale e addirittura miglior giocatrice dell’intera manifestazione. La giocatrice Alessandra Colzi, centrale della Fgl-Zuma Castelfranco, era al settimo cielo per i titoli appena conquistati e non vedeva l’ora di condividere la sua felicità con la sua famiglia da sempre prima sostenitrice dei suoi successi sportivi. E invece le hanno dovuto comunicare la triste notizia che il suo adorato padre, Roberto, era appena deceduto. "E’ con immenso e profondo dolore che comunichiamo la terribile notizia della scomparsa, in seguito ad un malore, di Roberto Colzi, padre della nostra giocatrice Alessandra – recita il comunicato stampa della società Pallavolo Castelfranco – e al rientro da Campobasso, Alessandra è stata informata del decesso del padre. Sono in corso accertamenti autoptici e pertanto, non sono state ancora predisposte le esequie. La notizia ha sconvolto tutta la famiglia Pallavolo Castelfranco: Roberto, primo appassionato tifoso della talentuosa figlia Alessandra, era anche un amico della società e spesso accompagnava le ragazze in trasferta. Dopo la terribile perdita, la società rispetterà il lutto in segno di grande affetto e rispetto verso la famiglia Colzi: sono quindi sospesi i festeggiamenti ed ogni sorta di comunicazione in merito alla recentissima vittoria di Coppa Italia. Tutto il direttivo societario, lo staff e le atlete rivolgono ad Alessandra e alla sua famiglia il più sincero cordoglio".

Stefania Ramerini