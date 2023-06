Doppia festa per la Repubblica

Pontedera celebra la Festa della Repubblica e lo fa con una doppia iniziativa. La prima è in programma oggi, alle 18, in piazza Curtatone, dove l’amministrazione comunale ha organizzato un appuntamento invitando i ragazzi che hanno compiuto 18 anni. "Una serata per festeggiare insieme a voi la Repubblica Italiana - dice il sindaco Matteo Franconi - che sarà anche l’occasione per consegnare una copia multilingue della Costituzione". il 2 giugno, alle 21,15, in piazza Garibaldi, il concerto dell’orchestra di fiati della Filarmonica Volere è Potere.