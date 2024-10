Donna scomparsa. Imponenti ricerche

Nuova giornata di ricerche ieri della donna di 59 anni che risulta scomparsa dalla mattina di sabato. La donna vive nei pressi dello stadio comunale. L’allarme è stato lanciato dai familiari dopo il suo mancato rientro a casa e hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. Secondo quanto si è appreso, la donna, di origini albanesi, sarebbe uscita poco dopo le 6 per non farvi più rientro. Scattato l’allarme le ricerche sono partite imponenti. I vigili del fuoco di Pisa sono stati attivati nell’ambito del piano disposto dalla Prefettura sul territorio comunale di Pontedera. Dall’unità di comando locale dei vigili del fuoco, allestito nella periferia cittadina, si stanno coordinando e organizzando tutte le operazioni. Il dispositivo messo in campo vede partecipare squadra dei vigili del fuoco di Pisa insieme ad esperti di topografia applicata al soccorso, sommozzatori di Livorno e personale dei carabinieri.

Per cercare di individuare la persona scomparsa è intervenuto anche elicottero Drago proveniente dal reparto volo di Cecina che ha sorvolato l’Arno fino alla foce. Alcune associazioni di volontariato locale partecipano attivamente alle ricerche anche con drone e unità cinofile che affiancano quelle dei vigili del fuoco provenienti da Savona. La preoccupazione dei familiari, sempre stando a quanto si è appreso, è dovuta al fatto che la donna sarebbe uscita in un orario insolito da casa, senza motivo, sprovvista di telefono cellulare.. Le prime ore ed i primi giorni – in tutti i casi di scomparsa – sono quelle cruciali per le ricerche delle persone scomparsa. L’attività in atto è costantemente seguita dall’ assessore alla protezione civile di Pontedera.

C. B.