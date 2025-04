Choc in pieno centro a Pontedera: pugni e calci a un’anziana che passeggia

Pontedera, 2 aprile 2025 – Senza alcun motivo picchiò una donna di 76enne nel pieno centro di Pontedera. Accadde il 29 marzo. Ieri sera l’uomo è stato individuato alla stazione, grazie a un carabiniere libero dal servizio che lo ha riconosciuto, e denunciato per lesioni personali. Si tratta di un 30enne, straniero, che è stato immediatamente raggiunto da una pattuglia avvertita dal collega, identificato e trasferito in caserma per accertamenti.

Il riconoscimento è stato possibile grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza urbana che hanno fornito indizi utili agli inquirenti dopo l'aggressione subita dall'anziana, rimasta a terra sotto choc dopo essere stata colpita con un pugno e un calcio da un uomo che si era poi allontanato senza rubare nulla.

Quando ieri sera il militare fuori servizio lo ha visto e riconosciuto ha immediatamente avvertito i colleghi che in pochi minuti lo hanno raggiunto, identificato compiutamente e denunciato per l'aggressione dei giorni precedenti.