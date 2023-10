Accoltellata dall’ex, migliorano le condizioni della donna aggredita

Pontedera (Pisa), 15 ottobre 2023 – È ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Lotti di Pontedera la donna accoltellata ieri dall'ex compagno sotto casa. Rosanna Calistro, 57enne, ex agente di polizia penitenziaria, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla gola ma non è in pericolo di vita, e le sue condizioni, fanno sapere fonti ospedaliere, sono in miglioramento.

La donna ieri intorno alle 11.30 è stata raggiunta nei pressi della sua abitazione in via De Nicola, alla periferia di Pontedera, dall'ex compagno, Valerio Spinelli, bagnino 46enne di Livorno, che l'ha colpita con un fendente al collo.

L'uomo è stato poi raggiunto e arrestato dai carabinieri alla stazione ferroviaria dove attendeva un treno per fare ritorno a casa. Il 46enne, ora detenuto nel carcere Don Bosco di Pisa, è accusato di tentato omicidio.