Donazione di Terreno del 1968: Un Atto Mancato da Completare

Era il 1968 quando il Comune di San Miniato accettò la donazione del terreno da destinare a Campo Sportivo per Corazzano. Fu una famiglia a donare 5620 mq da utilizzare per attività di uso pubblico. Furono fatti gli atti necessari. Ma la procedura – è emerso oggi – non venne completata per ottenere l’autorizzazione della Prefettura. Il Comune ha comunque realizzato il Campo Sportivo, che attualmente risulta in

attività e non ha mai provveduto ad una giusta intestazione dei terreni. Però a seguito di una ricognizione delle loro proprietà le eredi della famiglia donante hanno constatato, che quelle terre erano ancora intestate alla madre. Così hanno scritto al Comune rinnovando la volontà del genitore nella donazione effettuata allora. Oggi sarà fatto un nuovo atto.