Domenica il girone A di Eccellenza si ferma

SAN ROMANO

Il campionato di Eccellenza si ferma per una domenica. Il 21 aprile le gare del girone A non verranno disputate. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo del Comitato regionale toscano della Figc. La decisione è stata presa dal presidente Paolo Mangini e dai consiglieri per "rispettare e onorare la memoria di Mattia Giani, deceduto lunedì mattina dopo il malore di domenica, il cui funerale sarà domani, giovedì".

Il secondo motivo della decisione del Comitato regionale toscano della Figc è per "preservare le regolarità del campionato". Deve essere terminata la partita Lanciotto Campi-Castelfiorentino, il cui esito influenza la corsa alla salvezza. Il recupero – iniziando dal minuto quindici – è stato programmato per mercoledì 24 aprile e le due rimanenti giornate scaleranno di una settimana in avanti, giocandosi dopo il recupero della gara sospesa domenica e quindi nella piena regolarità della classifica. La 29^ giornata slitta a domenica 28 aprile e la 30^ e ultima giornata del girone A di Eccellenza al 5 maggio.

Scalano di una settimana in avanti anche i match di play-off (12 e 19 maggio) e play-out (12 maggio). Lo slittamento non va a sovrapporsi alle date del calendario nazionale degli spareggi fra le seconde d’Eccellenza la cui prima gara era già prevista dalla Lega Dilettanti per domenica 26 maggio.