Distretto rurale, appello alle aziende: "Unitevi per creare nuove filiere"

"Imprese e aziende agricole della Valdera, e del Valdarno Inferiore, unitevi!". È l’appello che lanciano gli amministratori del Distretto Rurale della Valdera e del Valdarno Inferiore, organo nato nel 2022 e riconosciuto dalla Regione Toscana nel 2023, per lo sviluppo del territorio. Adesso, alle porte della nuova programmazione economica della Regione, il Distretto Rurale lancia sul proprio sito internet una vera e propria campagna di adesione, o meglio una sorta di censimento generale di tutte quelle imprese ed aziende del territorio che operano nei settori agricolo, zootecnico e della trasformazione e distribuzione agroalimentare. Le aziende che operano in questi territori possono scaricare il modulo direttamente dal sito, compilarlo ed inviare le proprie manifestazioni d’interesse all’indirizzo mail del distretto. "È un modo per sapere che una determinata azienda esiste, cosa fa e cosa vuol realizzare (ad esempio, si vuol costruire un ovile) – spiega Ivan Mencacci, presidente dell’associazione Distretto Rurale –. Mettendo insieme le aziende del nostro territorio creiamo una mappatura che può consentire la realizzazione di progetti di filiera, che è indipendente dai bandi di finanziamento ma che in tal caso permetterebbe, appena si presenta l’occasione, di presentare una richiesta di finanziamento con un progetto già pronto". In ogni caso sul sito del Distretto ci sono tutte le informazioni necessarie.

"Come Distretto stiamo lavorando anche al rapporto tra aziende e scuole – spiega Mencacci – siamo stati al Fermi di Pontedera dove ci sono laboratori agrari e al Cattaneo di San Miniato dove ci sono laboratori di analisi e qui si possono formare figure professionali richieste dalle aziende". I territori comunali che fanno parte del Distretto sono quelli di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Montepoli in Val D’Arno, Palaia, Ponsacco, Pontedera, San Miniato e Terricciola. "È bene muoversi per tempo e fare rete – ha detto Marco Gherardini, presidente assemblea del Distretto – questa fase è importante per le nostre imprese". "Ci auguriamo che molte aziende possano cogliere questa opportunità" ha ribadito il vicesindaco di Pontedera, Alessandro Puccinelli.