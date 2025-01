Disabilità, i nuovi progetti. Formazione e lavoro

C’è tempo fino al 13 febbraio per fare domande per partecipare a progetti che consentono alle persone disabili della Valdicecina di vivere autonomamente grazie a percorsi di studio, formazione, inserimento lavorativo e molto altro. Si tratta di un piano della Società della salute Alta Val di Cecina - Valdera che ha di recente pubblicato l’avviso di finanziamento interventi in materia di vita indipendente con risorse ministeriali del Fondo non autosufficienza 2022-2024, denominato "Indipendenza e autonomia - InAut". L’avviso è rivolto alle persone con disabilità residenti sul territorio dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola.

"’InAut’ - si legge nella descrizione dell’iniziativa - ha l’obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati e personalizzati che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia attraverso misure di sostegno che favoriscano la crescita della persona e il miglioramento della propria autonomia, attraverso percorsi di studio, di formazione e d’inserimento lavorativo, nonché per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione".

L’avviso con la relativa modulistica è disponibile sul sito istituzionale della Società della salute Alta Val di Cecina Valdera al link http://www.sdsvaldera.it. Il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione è il 13 febbraio 2025.