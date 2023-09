Dilvo e Giuseppina a San Miniato: Coppia che ha Segnato il '900

Una serata dedicata al Dilvo Lotti, indimenticato artista di San Miniato, e alla moglie Giuseppina. L’iniziativa è del Movimento Shalom in collaborazione con la Fondazione casa del pittore Lotti con il patrocinio del Comune. Interverranno per tracciare uno spaccato sulla vita e le opere di Lotti, ma anche sul loro legame come coppia con la città di San Miniat : Luca Macchi, Maria Grazia Messerini, Loredano Arzilli, Andrea Mancini, Andrea Pio Cristiani. Si alterneranno anche delle letture tratte dalle opere di Dilvo da parte di Andrea Giuntini. L’incontro si terrà giovedì 21 Settembre all’Oratorio di San Rocco in piazza Buonaparte a San Miniato alle 18,30. "Dilvo e Giuseppina - dichiara don Andrea Cristiani - indivisibili, hanno segnato la vita artistica , letteraria e spirituale del ‘900 sanminiatese. La loro casa, un cenacolo culturale, frequentato da artisti e letterati del mondo fiorentino e non solo. Alleato con Shalom non si è mai tirato indietro quando è stato chiamato a collaborare con la pittura, agli ideali Shalom".