Diabete. Test gratuiti in ospedale

Nell’atrio del Lotti di Pontedera, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra martedì 14 novembre, i sanitari del servizio di diabetologia in collaborazione con i volontari dell’Associazione Diabetici della Valdera, saranno disponibili dalle 9 alle 18 per effettuare test di screening e rispondere alle domande degli utenti.

"Il diabete mellito richiede particolare attenzione in tutte le sue fasi – affermano Laura Bini e Alessandra Ghio del servizio diabetologico della Valdera - dalla prevenzione attiva, alla diagnosi precoce, dalla terapia al trattamento delle sue complicanze. Per questo è importante che i cittadini facciano almeno un test di controllo visto che l’esordio del diabete è silenzioso. Si consideri che solamente in Valdera abbiamo in carico circa 5 mila pazienti. Si tratta di quella che è stata definita una vera e propria pandemia".