Devastato un ristorante: "Dobbiamo buttare via tutto. Sparite anche due auto"

TERRICCIOLA

Un fiume e due torrenti sono esondati quasi contemporaneamente nel territorio di Terricciola. Lo spaventoso temporale che tra mezzanotte e l’una ha devastato l’Alta Valdera ha gonfiato contemporaneamente i corsi di Era, Cascina e Sterza. Alla Fraschetta, dove corre la Cascina, in piena notte una famiglia è stata evacuata dai vigili del fuoco e dal personale della protezione civile del Comune di Terricciola dove il sindaco Matteo Arcenni ha aperto il centro operativo comunale.

La famiglia, composta da padre e due bambini in età scolare, sono stati portati in salvo prima che il torrente uscisse dagli argini e travolgesse anche un piccolo ponte. Non si registrano altre situazioni di così grave emergenza con persone coinvolte, anche se i danni la patrimonio immobiliare privato sono ingentissimi. Lo stesso sindaco Arcenni è in contatto con la Regione Toscana per chiedere lo stato di calamità.

In ginocchio La Sterza, dove sono finiti sotto due metri d’acqua, garage e scantinati, compreso quello del noto ristorante Da Pasquino. Le lacrime delle sorelle Salvadori, proprietarie del locale, bagnano la melma che l’esondazione ha lasciato intorno all’edificio di loro proprietà e all’intero isolato a due passi dal ponte sull’Era che taglia il confine con Lajatico. L’acqua che poco dopo l’una della notte di ieri ha invaso la zona si è portata via anche due automobili. Inghiottite. Sparite, come due macchinine giocattolo.

"Siamo disperati – dice Francesca Salvadori – L’esondazione dello Sterza ha devastato il nostro magazzino e i nostri scantinati. Abbiamo perso otto congelatori acquistati di recente e tutto il materiale che avevamo acquistato per il rifornimento in vista delle feste. Tutto da buttare. Niente è recuperabile. Decine di migliaia di euro andati in fumo. Oltre a due automobili che non riusciamo a trovare. Una Golf che era in garage è stata portata via dall’acqua così come un’altra utilitaria. L’abbiamo vista galleggiare in giardino e poi più niente. Il torrente Sterza le ha inghiottite".

Il temporale è stato di una intensità devastante anche se breve. Appena tre scalini e l’acqua sarebbe entrata anche nei locali del ristorante Da Pasquino che è rialzato rispetto alla strada. Sarebbe stata un’ulteriore mazzata a una delle attività storiche della Valdera. "La campagna tra Capannoli, Selvatelle e La Sterza è un immenso lago – ha detto ieri mattina il sindaco Arcenni – Ora la situazione si sta normalizzando, ma ci sono molte attivit e civili abitazioni allagate. Siamo in contatto con la Regione per chiedere lo stato di calamità naturale".

Gabriele Nuti