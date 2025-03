Denunciato dopo sei anni grazie al Dna

MONTOPOLIDopo sei anni un giovane di origine albanese che era fuggito ai controlli dei carabinieri abbandonando un’auto risultata rubata, è stato identificato grazie al Dna repertato in Inghilterra dove lo stesso è stato arrestato nel 2021 per spaccio di droga. Un intreccio internazionale che ha portato alla risoluzione di un caso tutto montopolese.

Nel settembre del 2019 i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di San Miniato hanno intercettato, durante un controllo stradale, un’auto guidata da un giovane albanese residente a Firenze. Alla vista dei militari in divisa il giovane è sceso di corsa dalla macchina e si è dato alla fuga abbandonando la vettura in mezzo alla strada. Sul veicolo, recuperato dai carabinieri e sottoposto a sequestro, c’erano guanti e una maglia del giovane fuggitivo. Dagli indumenti il Ris ha rilevato il Dna, rimasto per anni nella banca dati nazionale come appartenente a ignoto.

La svolta nel 2021, quando l’uomo è stato arrestato in Inghilterra per spaccio di droga. Il suo Dna è stato quindi inserito nella banca dati internazionale, permettendo così il confronto con il campione prelevato due anni prima in Italia. La corrispondenza tra i due profili genetici è stata inequivocabile. Grazie a una maglietta abbandonata durante la fuga, l’uomo è stato identificato e denunciato per ricettazione.

"Questo caso dimostra l’importanza della banca dati nazionale del Dna, un archivio digitale che contiene i profili genetici di persone coinvolte in attività criminali", commentano i carabinieri.