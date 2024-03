Degustando Riparbella: vino e pedalata assistita

Una novità che racconta il territorio, unendo paesaggi mozzafiato, attività motoria e uno dei prodotti di eccellenza di Riparbella: il vino. L’associazione Green Riders Experience propone l’e-bike tour "Degustando Riparbella", una vera e propria esplorazione tra natura e gusto. Venti km in sella a bici di ultima generazione affiancati da guida esperta e specializzata, tappa e visita alla cantina Caiarossa. Appuntamento domani con ritrovo alle 9.30 dalla sede dell’associazione (in località Il Giardino) e partenza alle 10. E-bike tour "Degustando Riparbella" sarà l’occasione per conoscere e entrare dentro l’azienda vitivinicola Caiarossa che segue i principi dell’agricoltura biodinamica e biologica che ha tratto ispirazione dagli studi di geodinamica e dai principi del Feng Shui. Qui verranno degustati 4 vini rossi accompagnati da un tagliere a km zero con prodotti tipici del territorio (dolce e caffè compresi). "Si tratta del primo atto di un progetto più ampio che coinvolgerà tutte le cantine di Riparbella: l’Anello del vino. Strumento di promozione del territorio a cui stiamo lavorando da tempo" dice Achille Nerim responsabile dell’associazione. Prenotazione obbligatoria: toscana-riparbella.greenridersexperience.com.