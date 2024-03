Defibrillatore regalato al paese. Idea dei donatori di sangue Fratres grazie al dono della ditta Lottini

MONTECALVOLI

I donatori di sangue Fratres di Montecalvoli hanno acquistato e regalato alla comunità un defibrillatore che è stato installato all’esterno della sede in via Indipendenza, nella parte storica della frazione di Santa Maria a Monte. L’importante presidio sanitario salvavita è stato acquistato dai Fratres grazie alla donazione della ditta Fratelli Lottini, una delle realtà imprenditoriali più importanti di Montecalvoli.

Il defibrillatore di Montecalvoli è stato inaugurato alla presenza della sindaca Manuela Del Grande, del parroco don Patrizio, dei titolari e responsabili della ditta

Fratelli Lottini e di tutto il consiglio Fratres di Montecalvoli. Si tratta di un defibrillatore semiautomatico esterno (dae). "Montecalvoli è zona cardioprotetta grazie alla donazione fatta nel mese di dicembre dalla Ditta

Fratelli Lottini alla nostra associazione – si legge in una nota del gruppo donatori di sangue Fratres di Montecalvoli – E noi abbiamo deciso di utilizzarla regalando alla loro comunità l’apparecchio, che in caso di emergenza da arresto cardiaco, sarà fondamentale e determinante. Clinicamente avanzato, semplice da utilizzare e accessibile a tutti senza particolare formazione, compatibile per l’uso sia su adulti sia su bambini".

Il defibrillatore, come detto, è stato collocato esternamente all’entrata della sede dell’associazione Fratres custodito in una teca all’armata a disposizione di tutta la comunità. All’inaugurazione, svoltasi domenica mattina sotto una pioggia battente, è seguito un piccolo aperitivo. Molti i cittadini e i rappresentanti delle associazioni della frazione di Santa Maria a Monte che sono intervenuti a questo importante momento di solidarietà e partecipazione civica e sociale.