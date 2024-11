Defibrillatore per Valtriano. Successo del pranzo solidale

Un pranzo di beneficenza al Parco dell`Oliveta a Luciana che ha registrato un successo carico di significati. L`Agorà Fauglia ringrazia sia le associazioni del territorio che la parrocchia che hanno collaborato alla riuscita dell`evento, sia tutti i cittadini che hanno contribuito con la loro presenza al raggiungimento dell’obbiettivo "che ci eravamo prefissati garantendo con questa ed altre iniziative l’acquisto del defibrillatore per la frazione di Valtriano", spiega una nota. "Si ringraziano soprattutto i nostri nuovi soci e i veterani che con la loro presenza hanno contribuito alla riuscita del pranzo,e anche Bargagna, i fratelli Busti, Stefano e Massimiliano – si legge ancora – l`assessore del comune di Fauglia Molfettini che oltre a portare il saluto dell’amministrazione comunale contribuisce sempre fattivamente alla riuscita dei vari eventi". All’iniziativa c’è stata una grande partecipazione degli abitanti non solo di Valtriano ma di tutte le frazioni del comune. L’associazione Agorà annuncia che si è tratto di un’iniziativa che sarà riproposta anche i prossimi anni ponendosi davanti di volta in volta un`obiettivo da raggiungere. Sempre per il bene della collettività