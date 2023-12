Dal ministero soldi per l’acquisto di libri

Risorse riconosciute al Comune di Volterra nel settore cultura, per le biblioteche e i musei. L’amministrazione comunale fa sapere che Il ministero della cultura ha concesso la somma di circa 17.000 euro per la promozione e il sostegno della filiera dell’editoria libraria. I fondi verranno destinati all’acquisto di nuovi libri per la storica biblioteca Guarnacci e per la biblioteca comunale. E ancora: il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 23.000 euro, attraverso fondi regionali, per i musei accreditati della Regione Toscana. Le risorse verranno così riconosciute al museo Guarnacci e alla pinacoteca civica di Volterra. Le due gallerie museali si sono posizionate nella parte alta della classifica. In particolare, la sovvenzione sarà impiegata per la valorizzazione e la creazione di servizi all’interno delle due strutture museali.