Dal Comune doni ai neonati. Vestiti e libri in pediatria: "Un grazie a tutto l’ospedale"

I doni ai neonati, nel solco della gentilezza. Sono stati consegnati nei primi giorni del 2025 all’ospedale Lotti di Pontedera alle famiglie di Camilla, Adam e Gioele. Rispettivamente l’ultima nata del 2024 a Pontedera e i primi due del nuovo anno. Un gesto che si inquadra in un percorso portato avanti dall’amministrazione comunale da tempo. Una delega specifica sul tema della gentilezza che è stata affidata alla consigliera comunale Elisa Morelli, che, materialmente ha regalato un kit di abbigliamento e il libro "Il Piccolo Principe". All’ iniziativa era presente anche il consigliere comunale Vito Bazi. "Un doveroso e sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale a tutto il reparto per l’accoglienza e la disponibilità e un grazie di cuore a tutto il personale ospedaliero per il lavoro quotidiano e costante svolto a servizio del territorio" ha detto. "Un grazie anche a due realtà del territorio, Ideal Bimbo e Libreria Carrara, che hanno messo a disposizione gratuitamente le cose che sono state donate alle famiglie". Ostetricia e Pediatria che stanno lavorando per ottenere l’importante riconoscimento Unicef come Ospedale Amico del Bambino applicando i 10 Passi, tra cui il contatto pelle a pelle immediato, momento fondamentale raccomandato dalle linee guida Oms/Unicef in quanto favorisce un miglior adattamento alla vita extra uterina.