Dal baule dei sogni spunta il Piccolo Principe

La rassegna dedicata ai bambini prosegue, dopo il debutto della scorsa settimana, al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. Appuntamento domenica 14 gennaio alle 17 con uno spettacolo che incanterà i piccoli spettatori: Piccoli principi e principesse con Silvano Antonelli, produzione della compagnia Stilema. La trama prende ispirazione dal famoso classico Il Piccolo Principe, intreccia i temi e i personaggi, c’è, forse, un aviatore che va in giro con un aeroplano di carta che lo porta a vivere tutte quelle avventure che fanno parte della vita, del crescere. Ma quando i pensieri diventano troppo pesanti l’aeroplano precipita e l’aviatore incontra un bambino di un altro pianeta che gli racconta le storie di mille bambini diversi, di mille infanzie. La nostalgia evocata da queste storie porterà l’aviatore a rendersi conto che per continuare a volare deve prima riappropriarsi della sua di infanzia. Lo spettacolo è adatto a un pubblico dai 3 anni. Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal con i comuni di Santa Croce, Castelfranco, Montopoli, San Miniato e Santa Maria a Monte.