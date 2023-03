Da piccola azienda a big della cerimonia, i 50 anni di Vama Cart

Una bella festa per il mezzo secolo di vita. Vama Cart ha compiuto cinquant’anni. Nacque nel 1973 da un’idea dell’attuale titolare Silvano Vanni. Nacque a Crespina, come una piccola ditta per commercializzare all’ingrosso carta per imballaggi, carta per uso alimentare, polietilene e stampati. Negli anni ’90 ampliò la gamma dei prodotti. L’azienda non ha mai smesso di crecsere e nel 2003 inaugurò la nuova sede nel comune di Crespina con un negozio interamente dedicato all’allestimento e al decoro di eventi come matrimoni, battesimi, comunioni, compleanni. Attualmente Vama Cart tratta circa 18 categorie merceologiche. Alla festa era presente il sindaco Thomas D’Addona.