"Da otto anni è sparito il busto di Dalla Chiesa"

Oggi ricorre il 42° anniversario dell’eccidio di Via Carini. A Palermo venivano trucidati il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. "Il 28 ottobre 1984, sotto i portici del Palazzo Pretorio – ricorda il consigliere di FdI, Nicolò Stella – fu collocato il monumento a ricordo del sacrificio del generale Dalla Chiesa. Una mattina del 2016, il busto fu rimosso dagli operai che dovevano lasciare spazio a un ristorante. Sono otto anni ormai che il monumento è stato rimosso, e non più collocato in un luogo pubblico. Per l’ottavo anno consecutivo Pontedera non renderà omaggio alla memoria del generale. In questi ultimi cinque anni, timidi tentativi di indurre l’amministrazione comunale a prendere iniziative per una nuova collocazione del busto, non hanno sortito alcun effetto. Il monumento rimane lì dove è stato conferito quella mattina dagli operai del Comune".