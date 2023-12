Cure intermedie: "Maria Regina". Accolti i primi pazienti

L’ospedalino di Orentano – struttura per le cure intermedie "Maria Regina" – da ieri è in funzione. Sono stati accolti i primi dieci pazienti. La struttura – gestita da Fondazione Madonna del Soccorso – può ospitarne quaranta. In corsia il direttore sanitario dottor Mario Giovannetti, la coordinatrice Valeria Mori, personale medico e infermieristico, assistenziale e fisioterapico con le bravissime suore Canonichesse dello Spirito Santo. Presente anche il presidente della Fondazione Madonna del Soccorso, don Mario Brotini, con il direttore Riccardo Novi L’ospedalino ha la cucina interna ed è dotato di ampi locali anche per la riattivazione. La struttura – di chiara ispirazione cattolica – sarà al servizio di tutti i fabbisogni del territorio. La realizzazione è stata sostenuta da Banca Centro. Per qualsiasi necessità è possibile contattare lo 0583 23699.