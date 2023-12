Cultura, sport e turismo. Bando per i contributi rivolte alle associazioni

Al via il bando per contributi economici anno 2023, per le associazioni che operano nel campo della cultura, dello sport e del turismo per iniziative di promozione sul territorio correlate a questi ambiti di attività. Per le associazioni interessate, è previsto un incontro di presentazione del bando che si svolgerà martedì 19 dicembre alle 21 nella sala del consiglio del palazzo comunale. Le domande di richiesta di contributo si presentano compilando l’apposito modulo corredato della documentazione prevista e dettagliata nel documento che è reperibile sul sirto del municipio. La scandenza è fissata per il prossimo febbraio.